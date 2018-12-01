Ева, Полина и Виктория стали самыми популярными имена в Увате

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ева, Полина и Виктория стали популярными женскими именами в Уватском районе в 2018 году, сообщает муниципальное образование.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем и Иван, а самыми редкими – Эрик, Давид, Симеон, Влас, Елисей, Рафаэль. Среди женских имен лидируют Ева, Полина, Анна, Дарья и Виктория, а редкими стали Моника, Руслана, Агния, Даяна, Амелия, Есения, Божена, Алексия и Жанетта.

Районный отдел загс зарегистрировал 217 записей о рождении детей в 2018 году. Зарегистрировано 94 брака и 85 разводов. Поменяли имя 10 человек, установили отцовство – 40.

"С октября 2018 года заявление на бракосочетание стало возможным подавать за год до предполагаемой даты регистрации. Кроме того, в МФЦ можно подать заявление о заключении брака и его расторжении по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, заявление о выдаче повторных свидетельств, подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния", – рассказала сотрудник загса Снежана Софонова.