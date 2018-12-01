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Мария Рудзевич вручила награды участникам цифровой трансформации региона

Общество, 18:15 26 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благодарность за активное участие в цифровой трансформации региона получило информационное агентство "Тюменская линия". Церемония вручения наград представителям СМИ прошла в Тюменском технопарке 26 декабря.

Развитии цифровой трансформации региона большая заслуга именно журналистов. Об этом заявила директор департамента информатизации Мария Рудзевич.

"Мы - среди лидеров по информатизации. За последние годы благодаря системной работе, поддержке руководства региона и активному участию всего регионального сообщества, мы имеем хорошую базу. Реализованы инфраструктурные проекты, внедренные отраслевые IT-решения, которые за годы их эксплуатации накопили хорошие объемы данных", - рассказала она, добавив, что все мероприятия по цифровизации востребованы обществом.

В ближайшее время на базе Тюменского технопарка будет открыта дискуссионная площадка, где специалисты разных сфер смогут поделиться опытом внедрения информационных технологий и планами по дальнейшему развитию отрасли. Как рассказала директор РИО-центра Татьяна Беляева, площадка "Точка кипения" будет работать в формате агентства стратегических инициатив.

"В проект приглашаются активные представители различных структур для обсуждения интересующих тем. Это поможет более четко выстроить внутреннюю концепцию. Мероприятия будут проходить в разных форматах: лекция, мастер-класс, беседа. Крупные IT-компаний региона помогут всем желающим разобраться в тонкостях цифровой трансформации и информатизации", - поделилась она.

Наталья Андреева

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# информатизация , Мария Рудзевич , Тюменская область , цифровизация

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