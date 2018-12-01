  • 28 декабря 201828.12.2018пятница
  • USD68,8762
    EUR78,3880
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер восточный

Периодическая таблица Менделеева станет главной темой фестиваля науки NAUKA 0+ в 2019

Общество, 14:42 28 декабря 2018

Фото: ТГМЦ

Темой всероссийского фестиваля науки в 2019 году станет – периодическая таблица Менделеева, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Этот проект имеет успешную 13-летнюю историю.

"Он прекрасно вписывается в решение национальных задач по развитию науки и образования. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы повышать открытость науки, работать над ее популяризацией, поддерживать молодых талантливых исследователей. В 2019 году главной темой фестиваля науки станет периодическая таблица Менделеева. Это будет созвучно празднованию в 2019 году Международного года периодической таблицы химических элементов, объявленного резолюцией ООН", - отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фестиваль науки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:33 28.12.2018ВТБ внедрил крупнейшую в России "Бизнес-Википедию"
15:30 28.12.2018"Единая Россия" предложила индексировать пенсии пенсионерам-опекунам
15:20 28.12.2018Ишимские семьи к Новому году получили в подарок квартиры
15:18 28.12.2018Роспотребнадзор: в выборе аниматоров на Новый год нужно быть внимательными