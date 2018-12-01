Периодическая таблица Менделеева станет главной темой фестиваля науки NAUKA 0+ в 2019

Фото: ТГМЦ Фото: ТГМЦ

Темой всероссийского фестиваля науки в 2019 году станет – периодическая таблица Менделеева, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Этот проект имеет успешную 13-летнюю историю.

"Он прекрасно вписывается в решение национальных задач по развитию науки и образования. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы повышать открытость науки, работать над ее популяризацией, поддерживать молодых талантливых исследователей. В 2019 году главной темой фестиваля науки станет периодическая таблица Менделеева. Это будет созвучно празднованию в 2019 году Международного года периодической таблицы химических элементов, объявленного резолюцией ООН", - отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.