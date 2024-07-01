Модульные дома для ИЖС начнет производить тюменский завод

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Завод "ТОИР" планирует за пять лет построить и ввести в эксплуатацию предприятие по выпуску модульных зданий и домов для ИЖС. Сейчас идет подбор земельного участка.

Коммерческий директор завода Иван Беленко рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что они надеются получить участок на льготных условиях.

"Рассматриваем земельные участки вблизи Тюмени. Где будет наиболее выгодно с точки зрения коммуникаций, подведения инфраструктуры, там и будем, скорее всего, строиться. Завод будет оборудован по последнему слову техники. Сейчас смотрим лучшие практики в России и за рубежом. И относительно этого будем планировать производство завода", - пояснил Иван.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Завод "ТОИР" более 30 лет производит вагон-дома для нефтяников и строителей. Два года назад наладили выпуск модульных зданий. Первое – собственный офис – установили на базе по ул. Мелиораторов.

На сегодня мощности завода позволяют производить до 100 модулей в месяц, в зависимости от компоновки. Основные покупатели – крупные нефтегазовые компании, они строят из модулей мини-города на месторождениях. Застройщики заказывают конструктивы для офисов продаж.

С запуском нового производства тюменский завод сможет выпускать дома для ИЖС.

"Малоэтажные модульные дома набирают все большую популярность. Это связано с тем, что в первом квартале следующего года ожидается внесение изменений в федеральное законодательство на крупные объекты – коттеджные поселки с малоэтажными жилыми домами. На них будет регламентироваться использование проектного финансирования. Быстровозводимые дома имеют явное ценовое преимущество перед теми, которые возводятся из классических стройматериалов", - рассказала гендиректор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

Завод "ТОИР" недавно вошел в состав кластера. Он может рассчитывать на поддержку, в том числе льготное кредитование, гранты, помощь в продвижении продукции.

"Нам нужна помощь в экспорте, получении сертификации, разрешительной документации. Также нам нужно льготное кредитование, гранты, субсидирование. Это поможет увеличить объемы продаж, выручку. Мы организуем новые рабочие места. И это повлияет на рост отчислений налогов в бюджет. Возможно, создадим какой-то экспериментальный продукт. Мы построим новый завод и оснастим новым оборудованием", - подчеркнула директор по общим вопросам завода "ТОИР" Лариса Самойлова.

Производителей модульных домов в России достаточно, отметил коммерческий директор Иван Беленко. Тем не менее спрос только увеличивается.

"На одну из последних заявок на модульное здание нашему контрагенту поступило 32 коммерческих предложения. Это говорит о том, что продукция востребованная. Компании, которые закупали вагон-дома для Севера, частично перестраиваются на модульные здания. Поскольку это более высокая степень комфорта – все в одном: комната, кухня, ванная", - уточнил он.

Тюменский завод "ТОИР" — один из ведущих производителей быстровозводимых модульных зданий в регионе.

Анжела Лебедева