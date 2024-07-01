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Модульные дома для ИЖС начнет производить тюменский завод

Экономика, 11:10 24 июля 2024

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Завод "ТОИР" планирует за пять лет построить и ввести в эксплуатацию предприятие по выпуску модульных зданий и домов для ИЖС. Сейчас идет подбор земельного участка.

Коммерческий директор завода Иван Беленко рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что они надеются получить участок на льготных условиях.

"Рассматриваем земельные участки вблизи Тюмени. Где будет наиболее выгодно с точки зрения коммуникаций, подведения инфраструктуры, там и будем, скорее всего, строиться. Завод будет оборудован по последнему слову техники. Сейчас смотрим лучшие практики в России и за рубежом. И относительно этого будем планировать производство завода", - пояснил Иван.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Завод "ТОИР" более 30 лет производит вагон-дома для нефтяников и строителей. Два года назад наладили выпуск модульных зданий. Первое – собственный офис – установили на базе по ул. Мелиораторов.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" ﻿

На сегодня мощности завода позволяют производить до 100 модулей в месяц, в зависимости от компоновки. Основные покупатели – крупные нефтегазовые компании, они строят из модулей мини-города на месторождениях. Застройщики заказывают конструктивы для офисов продаж.

С запуском нового производства тюменский завод сможет выпускать дома для ИЖС.

"Малоэтажные модульные дома набирают все большую популярность. Это связано с тем, что в первом квартале следующего года ожидается внесение изменений в федеральное законодательство на крупные объекты – коттеджные поселки с малоэтажными жилыми домами. На них будет регламентироваться использование проектного финансирования. Быстровозводимые дома имеют явное ценовое преимущество перед теми, которые возводятся из классических стройматериалов", - рассказала гендиректор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

Завод "ТОИР" недавно вошел в состав кластера. Он может рассчитывать на поддержку, в том числе льготное кредитование, гранты, помощь в продвижении продукции.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Нам нужна помощь в экспорте, получении сертификации, разрешительной документации. Также нам нужно льготное кредитование, гранты, субсидирование. Это поможет увеличить объемы продаж, выручку. Мы организуем новые рабочие места. И это повлияет на рост отчислений налогов в бюджет. Возможно, создадим какой-то экспериментальный продукт. Мы построим новый завод и оснастим новым оборудованием", - подчеркнула директор по общим вопросам завода "ТОИР" Лариса Самойлова.

Производителей модульных домов в России достаточно, отметил коммерческий директор Иван Беленко. Тем не менее спрос только увеличивается.

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" ﻿

"На одну из последних заявок на модульное здание нашему контрагенту поступило 32 коммерческих предложения. Это говорит о том, что продукция востребованная. Компании, которые закупали вагон-дома для Севера, частично перестраиваются на модульные здания. Поскольку это более высокая степень комфорта – все в одном: комната, кухня, ванная", - уточнил он.

Тюменский завод "ТОИР" — один из ведущих производителей быстровозводимых модульных зданий в регионе.

Анжела Лебедева

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# ИЖС , ипотека , строительно-индустриальный кластер

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