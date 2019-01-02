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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до девятнадцати

Происшествия, 16:37 02 января 2019

74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

25 человек извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Из них 19 человек погибли, в том числе два ребенка, шестеро спасены. Ведется работа по установлению местонахождения еще 22 человек, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в 10-этажном панельном доме на ул. Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов.

В настоящее время аварийно-спасательная операция продолжается. Спасатели, пожарные, кинологи, психологи, представители силовых ведомств, областной и муниципальной администраций проводят комплекс необходимых мероприятий. В работе также задействованы 7 кинологических расчетов и 2 тепловизора, 3 беспилотных летательных аппарата. Из Уфы доставлены два экскаватора с гидроножницами.

В постоянном режиме работают межведомственный оперативный штаб, а также оперативный штаб ГУ МЧС России по Челябинской области.

Активную работу проводит волонтерское движение. Добровольцы занимаются информированием, выдачей гуманитарной помощи для жителей дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. В пункте временного размещения работают более 150 волонтеров. Кроме того, в столовой школы организованно горячее питание, как для специалистов, работающих на месте происшествия, так и для пострадавших и их близких.

В оперативном порядке пострадавшим восстанавливают утраченные в результате происшествия документы.

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# взрыв газа

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