Российские специалисты обнаружили семьсот новых объектов в космосе

| Фото: Роскосмос | Фото: Роскосмос

Российские средства контроля космического пространства космических войск ВКС в 2018 году обнаружили на околоземной орбите 700 новых объектов, а также проконтролировали сход с орбиты 300 объектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"В течение минувшего года специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 300 космических объектов", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что особое внимание специалисты Главного центра разведки космической обстановки уделяли контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также предотвращению опасных сближений отечественных спутников с другими космическими объектами.

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тыс. искусственных объектов, видимых с Земли.

В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тыс. искусственных объектов: 7 тыс. размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тыс. километров) и 6 тыс. размером 20-40 сантиметров на высокой (от 2 тыс. до 50 тыс. километров) околоземной орбите.

В 2016 году ученые ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники. В этой связи ЦНИИмаш разработал, а Росстандарт в 2018 году утвердил национальный государственный стандарт по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства и дальнего космоса.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тыс. обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.