"Кванториум" примет тюменский региональный чемпионат "ЮниорПрофи"

| Фото: Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворца творчества и спорта "Пионер"

Открытый региональный чемпионат "ЮниорПрофи" (ранее – JuniorSkills) для учащихся образовательных учреждений региона состоится в Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) с 19 по 21 февраля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В числе участников - обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 лет по двум возрастным группам: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Предполагается командное участие.

Соревнования пройдут по компетенциям: "Инженерный дизайн CAD", "Мобильная робототехника", "Прототипирование", "Интернет вещей". Также впервые будут представлены компетенции "Промышленный дизайн" и "Медиакоммуникации".

Участников ждут испытания по различным компетенциям, а также деловая программа, которая включает мастер-классы, круглые столы и презентации для педагогов. Мастер-классы проведут специалисты учебного центра "Курсор", информационно-образовательного центра "Рио", а также педагоги детского технопарка "Кванториум".

Запланировано посещение конкурсных площадок школьниками. Для участников соревнований "ЮниорПрофи" участие станет дополнительной возможность проявить себя перед потенциальными работодателями.

В предыдущем году участие в чемпионате приняли более 120 учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования. По словам конкурсантов, состязания стали для них волнующим и интересным событием, которое позволило приобрести новый опыт и знания, проявить себя, обрести единомышленников и друзей.

Для участия в мероприятии необходимо до 14 февраля 2019 года заполнить и выслать заявку на электронную почту: info@kvantorium-tyumen.ru.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (3452) 290-331, 8-905-857-15-14 (Сергей Юрлов, руководитель проектов Дворца творчества и спорта "Пионер", региональный куратор РКЦ Тюменской области по продвижению проекта JuniorSkills на территории Тюменской области).