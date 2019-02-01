Тюменцам предлагают воспользоваться виртуальной АТС

| Фото: dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

Проект "Виртуальная АТС" реализует департамент городского хозяйства администрации Тюмени для более эффективной работы с населением.

Позвонив на единый номер телефона 393-474, тюменцы могут получить справочную информацию и консультацию специалистов по вопросам газификации жилого дома, отсутствия водоснабжения и отопления, подключения к сетям ливневой канализации, зеленым насаждениям, городским лесам, водным объектам, домашним и безнадзорным животным, вопросы по капитальному ремонту жилищного фонда.

При звонке на данный номер абоненту предлагается голосовое меню (IVR) и варианты выбора клавиш телефона в соответствии с интересующей его темой.

В рамках реализации проекта основная масса звонков по типовым вопросам обрабатывается в круглосуточном режиме сотрудниками Центра информирования населения администрации Тюмени.

Для консультации по более узким вопросам у абонента есть возможность связаться в рабочее время со специалистами управления по экологии, комитета капитального ремонта жилищного фонда, комитета теплоснабжения, отдела связи, электро-, газоснабжения, отдела водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

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