Пожарная тревога прозвучала в Михайловском доме-интернате

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Пожарная тревога прозвучала для работников и посетителей Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сотрудники 128-й пожарно-спасательной части провели тренировку по эвакуации, сообщает региональное управление МЧС России.

Дежурному персоналу была дана вводная: "В комнате отдыха водителей на втором этаже произошло возгорание, которое первичными средствами пожаротушения работники интерната потушить не смогли". Была объявлена тревога "Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!".

Сотрудники интерната организовали эвакуацию посетителей и персонала, помогли людям старшего возраста и инвалидам покинуть помещения, направляли их к эвакуационным выходам. Им удалось избежать паники и давки.

Заместитель начальника 128-й пожарно-спасательной части Павел Арканов, остановил секундомер на 7-й минуте, после доклада руководства Михайловского дома-интерната о завершении эвакуации и отсутствие в здании посетителей и персонала.

Сотрудникам объекта еще раз напомнили о правилах использования первичных средств пожаротушения, необходимости содержания в исправном состоянии путей эвакуации и запасных эвакуационных выходов. Персонал дома-интерната проверили на знание инструкций по действиям при обнаружении пожара или срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации.