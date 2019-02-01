Трудоустройство людей с инвалидностью обсудили в Тюмени

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Трудоустройство людей с инвалидностью обсудили на круглом столе в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Темой встречи с представителями предприятий стало квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, сообщает администрация Тюмени.

Как рассказала участникам встречи начальник отдела по работе с работодателями Центра занятости населения Жанна Кочетова пояснила, по законодательству предприятия, имеющие в штате более 35 человек, должны создать или зарезервировать рабочие места для граждан с инвалидностью в количестве 3% от численности работников.

"Конечно, создание рабочих мест должно производиться по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, в соответствии со специальным перечнем таких профессий. Хочу обратить внимание, что квота является выполненной только в том случае, если на место трудоустроен работник. Невыполнением квоты будет являться и непредоставление в Центр занятости информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов", - отметила она.

Заместитель директора Центра занятости населения Александр Кауфман на вопрос одного из работодателей о том, что делать, если не получается найти работника на квотируемое место, ответил, что в этом случае рекомендуется пересмотреть перечень требований, выдвигаемых к кандидату, и, возможно, снизить их.

"Также можно сделать квотируемой другую вакансию, на которую легче будет подобрать кандидата. Если же и это не приводит к должному результату, то можно заключить договор на финансирование рабочего места в другой организации, в частности в общественной организации инвалидов", - добавил он.

Так, на конец 2018 года на рабочих местах, созданных в рамках данных договоров, было трудоустроено 657 человек.