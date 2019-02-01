В Тюмени назвали сроки вывоза снега со дворов

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Не более семи суток должны потратить управляющие компании и подрядные организации при снегопаде до 5 мм за 12 часов, сообщает администрация Тюмени.

После снегопадов управляющие и подрядные организации должны самостоятельно очистить от снега придомовые территории, крыши, входные группы, тротуары, подходы к контейнерам. Также при уборке снега на улично-дорожной сети не допускается формирование снежного вала в парковочных карманах, на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах.

Убранный снег и сколотый лед допускается размещать в месте временного складирования на определенные сроки в зависимости от количества выпавших осадков: при снегопаде до 5 мм/12 часов – не более семи суток; при сильном снегопаде от 6 до 19 мм/12 часов – не более 10 суток; при сильном снегопаде более 20 мм/12 часов – не более 14 суток со дня размещения на местах временного складирования снега.

Места временного складирования снега и льда должны быть огорожены сигнальными лентами, оборудованы предупреждающей информационной табличкой.

За соблюдением правил вывоза снега следят квартальные. Они рассматривают обращения жителей по данному вопросу, осмотривают территорию, фотографируют и привлекают нарушителей к административной ответственности.