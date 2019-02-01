Областной студенческий центр открыт в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Официальная церемония открытия областного Студенческого центра состоялась в Тюмени 18 февраля. Почетными гостями стали помощник полномочного представителя президента в УФО Александр Воробьев, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, а также члены регионального студсовета и представители вузов.

Студенческий центр находится неподалеку от корпусов крупных вузов по адресу ул. Семакова, 21. В нем есть рабочие зоны с компьютерами, места для отдыха, конференц-зал. Как отметил представитель уральского полпредства, новое пространство станет центром генерации новых идей и проектов.

"Стране нужны талантливые инициативные люди, а таких среди тюменских студентов очень много. Здорово, что теперь у вас есть собственное помещение для проведения мероприятий в любом формате и в удобное время. Пусть центр станет сердцем вашего единения, пусть ваши глаза горят, а ваши идеи будут полезны", - напутствовал Александр Воробьев.

Поддержка молодежных проектов, работа со студенческими объединениями - всегда были в приоритете у областной власти. Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев уверен, что создание регионального Студенческого центра позволит объединить ребят всех высших и средних учебных заведений.

"Вы получили поддержку 15 проектов на 2019 год, пусть в будущем их станет сто пятьдесят и полторы тысячи. Потенциал в разных направлениях, будь то IT-технологии, программирование робототехника или другая сфера, безграничен. Есть люди, есть идеи, и ваша задача вовлекать их в свой круг, а мы готовы рассматривать любые уникальные проекты, выделять средства на их реализацию", – подчеркнул он.

Центр необходим как площадка для общения и обсуждения идей молодежного сообщества, уверена член Студенческого совета, студентка 4 курса ТюмГУ Ирина Челохсаева.

"Здесь будут рады каждому. Все яркие идеи, инициативы творческие или спортивные мы поддержим и поможем воплотить в жизнь. Планируем в стенах центра проводить мастер-классы, планерки, лекции", – поделилась она.

Студенческий центр будет открыт ежедневно: с 9 до 22 часов – по будням и с 10 часов до 21 часа – по субботам и воскресеньям. Постоянно в нем будут работать председатель регионального студсовета и кураторы проектов. Они же будут встречать ровесников, пришедших с инициативой.

Ирина Кургузова