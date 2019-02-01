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Тюменские кардиохирурги спасли малыша

Общество, 12:00 19 февраля 2019

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Ребенка с серьезным врожденным пороком сердца спасли врачи тюменской Областной клинической больницы № 1, сообщает лечебное учреждение.

Малыш родился в Ноябрьске на пять недель раньше срока, его вес - около 1,5 кг - в медицине считается экстремально низким. У ребенка была диагностирована коарктация (непроходимость) аорты: кровь не поступала в нижнюю половину тела, сердце работало с огромной перегрузкой. Требовалась незамедлительная операция.

Детские кардиохирурги ОКБ № 1, куда доставили малыша, известны успешным опытом проведения сложнейших операций на маленьких сердцах. Заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Кирилл Горбатиков выполнил резекцию непроходимого участка с анастомозом "конец в конец". Операция по восстановлению шла на микроскопических участках. Сложная задача была и у анестезиологов-реаниматологов больницы, которые делали наркоз, а потом выхаживали маленького пациента.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Он набирает вес и дома проходит амбулаторное лечение.

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# кардиохирургия , Ноябрьск , ОКБ №1 , сердце

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