Заявки на конкурс "Мисс iT Тюменской области 2019" принимают до 22 марта

| Фото: организаторов конкурса «Мисс iT Тюменской области » | Фото: организаторов конкурса «Мисс iT Тюменской области »

Прием заявок на участие в конкурсе "Мисс iT Тюменской области 2019" продолжится до 22 марта.

Стартовал прием заявок на конкурс среди девушек, работающих в сфере информационных технологий с 1 февраля.

Многие крупные IТ-компании уже выразили заинтересованность в участии своих сотрудниц в конкурсе. Заявки от конкурсанток поступают на рассмотрение комиссии конкурса.

"Прежде всего нам интересны профессиональные проекты девушек, их работа в сфере информационных технологий. Немалое значение имеет и обаяние конкурсанток, так как они будут презентовать жюри свои портфолио и рассказывать о себе", — отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

К участию в конкурсе организаторы приглашают девушек-специалистов любой должности. Главным фактором для участия является использование информационных технологий в профессиональной деятельности.

"За время существования конкурса победительницей становилась и ассистент кафедры Кибернетических систем Тюменского индустриального университета, и маркетолог, виртуозно владеющая целым набором информационных систем. Важно знание своего дела, умение рассказать о себе и своей работе, а важнее всего не упустить момент и вовремя подать заявку на участие" – рассказал директор Клуба IТ-директоров тюменского региона Александр Киселев.

Руководитель группы компаний "ТюмБИТ" Андрей Лозицкий отметил, что жюри конкурса не важно наличие профессионального образования у участниц, а также их семейное положение и трудовая занятость на момент подачи заявки.

"Главное, чтобы девушки были активными пользователями информационных технологий, знали свое дело и стремились к профессиональному развитию", – пояснил он.

Сбор заявок продлится до 22 марта. Затем пройдут собеседования с участницами, определится состав полуфиналисток конкурса. Финал конкурса пройдет 25 апреля, в ходе которого шесть финалисток расскажут о своих проектах. Лидеры получат ценные подарки от партнеров конкурса, признание и известность в профессиональном сообществе.

Участие в конкурсе "Мисс iT Тюменской области 2019" бесплатное. Скачать анкету для участия можно на официальном сайте конкурса MISS72.RU и после направить ее на электронную почту info@miss72.ru.

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