У памятника торпедному катеру студенты провели субботник
Уборку территории мемориального комплекса "Трудовой доблести тюменских судостроителей и подвига военных моряков" провели учащиеся Тюменского колледжа водного транспорта, сообщает ТРО партии "Единая Россия".
Место, где установлен макет торпедного катера "Комсомолец", для будущих моряков особенное. В 2018 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора учащиеся взяли шефство над памятником. Участники рабочей группы проекта "Единой России" "Оружие Победы", в рамках которого велось строительство мемориального комплекса, — секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, соокоординатор Алексей Салмин и Юрий Баранчук – предложили ребятам не только нести вахты у памятника торпедному катеру и ухаживать за ним, но и проводить памятные мероприятия. Так, например, в конце ноября там состоялось торжественное посвящение учащихся 1-го курса.
Ребята достойно выполняют свои обязанности – следят за тем, чтобы катер содержался в порядке. Слушатели факультативных специализированных групп по добровольной подготовке к военной службе регулярно выезжают к мемориалу, освобождают памятник от снега, чистят территорию рядом с ним. Вместе с кадетами на субботник прибыла группа учащихся, которые впервые принимают участие в таком мероприятии.
"Пусть эти ребята не входят в кадетский класс, но в нашем учебном заведении уделяется пристальное внимание патриотическому воспитанию, поэтому шефствовать над памятником будут не только кадеты, но и все учащиеся", - отметил руководитель спецгрупп по добровольной подготовке к военной службе колледжа Александр Молоков.
Он рассказал воспитанникам историю создания памятника. В декабре 2017 года к Владимиру Якушеву в ходе приема в региональной общественной приемной "Единой России" обратились ветераны Тюменского судостроительного завода с просьбой об установке памятника торпедному катеру "Комсомолец". Владимир Якушев предложил реализовать проект силами единороссов. 22 октября 2018 года памятник был открыт.
Учащиеся узнали, что макет торпедного катера "Комсомолец" является точной копией тех, что изготавливались на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу.
Среди тех, кто сегодня работает на уборке территории - второкурсник Эдуард Шарафутдинов. Он поделился, что подобные мероприятия стали доброй традицией: "Ездят то одни ребята, то другие, у нас это дело добровольное, но желающие есть всегда. Зима снежная, приходится взбираться на сам катер, сметать снег оттуда, потом чистить площадку под ним".
Молодой человек заверил, что знаком и с историй создания памятника, и с тем, какую роль играл Тюменский судостроительный завод в годы войны. После окончания обучения Эдуард собирается пойти в армию, мечтает попасть в морскую пехоту или ВДВ.
Андрей Артюхов считает, что поручить шефство над памятником учащимся колледжа было верным решением: "Убежден, что ребята почувствовали свою сопричастность истории. Они должны помнить, какой не только ратный, но и трудовой подвиг совершили тюменцы в годы Великой Отечественной войны".