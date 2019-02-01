У памятника торпедному катеру студенты провели субботник

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Уборку территории мемориального комплекса "Трудовой доблести тюменских судостроителей и подвига военных моряков" провели учащиеся Тюменского колледжа водного транспорта, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Место, где установлен макет торпедного катера "Комсомолец", для будущих моряков особенное. В 2018 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора учащиеся взяли шефство над памятником. Участники рабочей группы проекта "Единой России" "Оружие Победы", в рамках которого велось строительство мемориального комплекса, — секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов, соокоординатор Алексей Салмин и Юрий Баранчук – предложили ребятам не только нести вахты у памятника торпедному катеру и ухаживать за ним, но и проводить памятные мероприятия. Так, например, в конце ноября там состоялось торжественное посвящение учащихся 1-го курса.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ребята достойно выполняют свои обязанности – следят за тем, чтобы катер содержался в порядке. Слушатели факультативных специализированных групп по добровольной подготовке к военной службе регулярно выезжают к мемориалу, освобождают памятник от снега, чистят территорию рядом с ним. Вместе с кадетами на субботник прибыла группа учащихся, которые впервые принимают участие в таком мероприятии.

"Пусть эти ребята не входят в кадетский класс, но в нашем учебном заведении уделяется пристальное внимание патриотическому воспитанию, поэтому шефствовать над памятником будут не только кадеты, но и все учащиеся", - отметил руководитель спецгрупп по добровольной подготовке к военной службе колледжа Александр Молоков.

Он рассказал воспитанникам историю создания памятника. В декабре 2017 года к Владимиру Якушеву в ходе приема в региональной общественной приемной "Единой России" обратились ветераны Тюменского судостроительного завода с просьбой об установке памятника торпедному катеру "Комсомолец". Владимир Якушев предложил реализовать проект силами единороссов. 22 октября 2018 года памятник был открыт.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Учащиеся узнали, что макет торпедного катера "Комсомолец" является точной копией тех, что изготавливались на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу.

Среди тех, кто сегодня работает на уборке территории - второкурсник Эдуард Шарафутдинов. Он поделился, что подобные мероприятия стали доброй традицией: "Ездят то одни ребята, то другие, у нас это дело добровольное, но желающие есть всегда. Зима снежная, приходится взбираться на сам катер, сметать снег оттуда, потом чистить площадку под ним".

Молодой человек заверил, что знаком и с историй создания памятника, и с тем, какую роль играл Тюменский судостроительный завод в годы войны. После окончания обучения Эдуард собирается пойти в армию, мечтает попасть в морскую пехоту или ВДВ.

Андрей Артюхов считает, что поручить шефство над памятником учащимся колледжа было верным решением: "Убежден, что ребята почувствовали свою сопричастность истории. Они должны помнить, какой не только ратный, но и трудовой подвиг совершили тюменцы в годы Великой Отечественной войны".