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Александр Моор: мы гордимся победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые времена

Губернатор, 10:24 23 февраля 2019

со страницы Александра Моора в социальной сети | Фото: со страницы Александра Моора в социальной сети

Праздником мужества, отваги, воинской доблести и бескорыстного подвига многих поколений настоящих патриотов нашей страны назвал губернатор Тюменской области Александр Моор День защитника Отечества, поздравляя тюменцев с этой датой.

"23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне. Их сила духа, храбрость и верность присяге – достойный пример для молодых поколений. Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, героическими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину", - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что и сегодня российские военнослужащие надежно стоят на защите интересов России, приумножая ее славу и могущество. Он выразил уверенность, что вместе мы преодолеем любые препятствия, осуществим намеченные планы и сделаем все возможное для процветания нашей страны.

Александр Моор пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успехов в служении Родине, счастья и благополучия.

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# Александр Моор , День защитника Отечества

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