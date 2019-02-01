В Тобольске автоинспекторы провели урок безопасности для первоклашек

| Фото: ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Урок дорожной безопасности для первоклассников из школы № 5 провели сотрудники Госавтоинспекции и представители молодежного парламента Тобольска, сообщает городская администрация.

Дети в роли пешеходов и водителей передвигались по детской автодороге. Управляя автомобилем, юным водителям нужно было проехать маршрут, не нарушая ПДД. Самыми дисциплинированными были пешеходы. Они переходили дорогу только по "зебре" и на зеленый сигнал светофора.

За поведением участников движения наблюдали регулировщики. Они реагировали на возникающие аварийные ситуации, помогали водителям продолжить движение, а пешеходам перейти дорогу.

После проверки знаний правил дорожного движения сотрудники ГИБДД вручили первоклашкам именные свидетельства участников дорожного движения.