Тюменские участники конкурса президентских грантов протестируют проекты

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Краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов пройдут в Тюмени 5 и 12 марта. Представить проекты могут авторы инициатив для молодежи и некоммерческие организации, в которых состоят молодые люди от 18 до 30 лет.

Также на краш-тест можно заявить идеи, связанные с медиа и СМИ. Участники пройдут защиту и получат обратную связь от экспертов и письма поддержки от департамента общественных связей Тюменской области, ЗАО "ИА "Сибинформбюро", ИА "Тюменская линия" и других СМИ, а также от представителей бизнеса. Письма поддержки получат лучшие проекты по итогам краш-теста.

Подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов по 13 направлениям некоммерческие организации могут до 15 марта. Есть обязательные условия участия: НКО должны быть зарегистрированы более года, не иметь просроченной задолженности, не иметь среди учредителей государственных органов и не находиться в процессе ликвидации или банкротства. Региональные проекты могут выиграть до 3 млн рублей, проекты, рассчитанные на несколько территорий, - до 10 млн рублей, а общероссийские - более 10 млн рублей. Подробная информация на сайте конкурса.

Как рассказала заместитель директора департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова, в этом году мы изменили подход к вручению писем поддержки от департамента участникам конкурса президентских грантов. "Когда мы даем это письмо, мы предоставляем гарантию организаторам конкурса грантов о том, что данный проект стоящий и команда в силах его реализовать, а мы как орган власти готовы его поддерживать как минимум информационно. Чтобы глубже вникнуть в проект и дать обратную связь участникам, мы решили использовать формат краш-теста. Кроме того, это дополнительная возможность для участников, один раз защититься и заручиться поддержкой нескольких организаций. В этом году прохождение очной защиты является обязательным условием для получения письма поддержки от департамента", — сказала она.

Каждому участнику краш-теста будет отведено 5 минут для презентации проекта. После чего пройдет обсуждение с экспертами, а по итогам защиты лучшие проекты получат письма поддержки.

Зарегистрироваться на краш-тест можно по ссылке до 5 марта. Наличие презентации проекта обязательно. Ее можно принести с собой в день краш-теста или отправить на e-mail: info@689696.ru.

Краш-тест состоится 5 и 12 марта в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти,1). Регистрации участников начнется в 14 часов 30 минут, очная защита пройдет с 15 до 18 часов.

Напомним, что в 2017 и 2018 годах конкурсом было поддержано 6 тыс. 786 проектов на общую сумму более 14 млрд рублей. В 2019 году конкурс пройдет в три волны: с 1 февраля по 15 марта, с 10 июня по 31 июля и с 14 октября по 25 ноября.