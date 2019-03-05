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Школа активного долголетия пройдет в поликлиниках Тюмени

Общество, 08:29 05 марта 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Профилактическая акция "Единая школа активного долголетия" пройдет в поликлиниках Тюмени 5 марта, сообщает городской комитет здравоохранения администрации города.

Тюменцев будут ждать в 10 часов в городских поликлиниках №№ 4, 5, 6, 12, 13, 14 и 17. Тех пациентов, кому неудобно посетить мероприятие утром, медицинские специалисты приглашают в 15 часов в поликлиники № 1, 2 (взрослая поликлиника ОКБ № 2), 3 (ул. Садовая, 135а) и 8.

Мероприятие будет посвящено здоровому образу жизни в пожилом возрасте, оно пройдет с участием студентов кафедры профилактической восстановительной медицины и волонтеров – медиков Тюменского государственного медицинского университета.

В отделениях медико-социальной помощи городских учреждений здравоохранения людям старшего поколения расскажут о принципах рационального питания, о двигательной активности и вредных привычках. Кроме того, всем желающим специалисты измерят артериальное давление, вес и объем талии, рассчитают индекс массы тела, а также дадут необходимые рекомендации.

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# медики-волонтеры , поликлиники , школа долголетия

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