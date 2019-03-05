Жители Тюмени и Ишима смогут увидеть выставку оружия, захваченного у сирийских террористов

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Передвижная выставка трофейного оружия "Сирийский перелом" прибудет в Тюмень 13 марта. Жители Ишима смогут посетить выставку 8 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Военно-патриотическую акцию "Сирийский перелом" проводит Министерство обороны РФ по решению президента России Владимира Путина. Железнодорожный состав с выставкой состоит из 20 вагонов. В экспозиции представлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

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На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль "YPG EAGLE HEAD", самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов - российские военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

На платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля им. Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски военных округов и флотов. В поезде будет работать магазин "Военторг", где можно будет приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. км и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

В Тюмень поезд с выставкой прибудет в рамках маршрута Севастополь - Владивосток. Ишим станет одной из остановок в рейсе Владивосток - Мурманск.

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Евгений Бабенко