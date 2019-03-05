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Сотрудники ОВД посоревнуются в юморе

Общество, 12:09 05 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческий конкурс среди сотрудников органов внутренних дел начнется во Дворце культуры "Нефтяник" 5 марта в 15 часов, сообщают организаторы.

Мероприятие объединило два традиционных события, организуемых УМВД России по Тюменской области – "Господа офицеры" и "Мисс полиция".

Участие примут 8 девушек и 8 юношей. Конкурсанты представляют различные подразделения ОВД: Госавтоинспекция, уголовный розыск, управление по контролю за оборотом наркотиков, управление экономической безопасности и противодействия коррупции и другие.

В рамках предварительного этапа, который состоялся несколько дней назад, участники соревновались в стрельбе из табельного оружия, продемонстрировали навыки рукопашного боя, сдали зачеты по физической и служебной подготовке. Откроет программу финального этапа мероприятия конкурс-визитка, в рамках которого ведущие расскажут об участниках. Затем вниманию собравшихся будут предложены юмористические номера КВН.

Интригующим станет третий конкурс – домашнее задание. Какой творческий номер конкурсант представит на суд жюри, решал жребий. Завершится торжество офицерским балом.

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# конкурс , ОВД , офицерский бал

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