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Тобольским гимназистам рассказали о работе спасателей

Общество, 17:51 10 марта 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Учащиеся и преподаватели тобольской гимназии имени Лицмана познакомились с работой 128 пожарно-спасательной части. Гостей пригласили на выставка специальной техники, сообщает МЧС по Тюменской области.

Начальник тобольского отделения ГИМС Валерий Самоловов познакомил ребят с судном на воздушной подушке, снегоходом и моторной лодкой, а также рассказал о правилах безопасности на водных объектах.

Замначальника службы пожаротушения майор внутренней службы Александр Кондрахин показал ребятам пожарную технику, оборудование, служебные помещения и обмундирование спасателей.

Сотрудники МЧС напомнили гимназистам номер телефона, по которому нужно звонить при возгорании. Ребята узнали, в чем разница между чрезвычайной ситуацией и происшествием, как действовать в случае природных, техногенных и иных катаклизмов.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение дымокамеры, которая была заполнена театральным дымом. Дети побродив по дымокамере со слабым освещением и звуковым сопровождением, имитирующем звуки пожара, признались, что даже понимая, что это игра, им было немного страшно, и теперь они понимают, что чувствуют пожарные которые идут в огонь ради спасения чужих жизней.

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# гимназия , МЧС , Тобольск

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