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Тюменские общественники разработают подходы к подаче социальной рекламы

Общество, 10:41 11 марта 2019

пресс-службы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Более двух десятков мероприятий вошло в план работы Общественного совета при департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на 2019 год, который утвердили на очередном заседании члены совета.

Как сообщает пресс-служба совета, спектр работы широк - от оценки реализации основных направлений деятельности департамента и выработки рекомендаций по совершенствованию его деятельности до обсуждения проблем районных СМИ и перспектив их развития в условиях конкурентного медиарынка. В ходе обсуждения были сформированы четыре рабочих группы по самым актуальным направлениям деятельности.

Например, одна из таких групп займется выработкой подходов к принципам формирования, форматам подачи и размещения социальной рекламы и социально значимой информации. Как заметил председатель общественного совета Рафаэль Гольдберг, сегодня решение о том, какую социальную информацию и рекламу нужно размещать, принимают самые различные организации, а нужно сначала выяснить у самих жителей региона, какая социальная информация для них важна и значима и в какой социальной рекламе они нуждаются.

После детального обсуждения план работы Общественного совета был единогласно принят.

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# медаирынок , общественный совет , Рафаэль Гольдберг , реклама

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