Студент ТИУ отправится в "Арктический плавучий университет"

| Фото: narfu.ru | Фото: narfu.ru

Студент Тюменского индустриального университета Антон Широких примет участие в экспедиции "Арктический плавучий университет-2019".

Организатором выступает Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. Экспедиция продлится с 22 июня по 11 июля 2019 года и пройдет по маршруту: Архангельск – Шпицберген – Лонгир – Пирамиды – Ню-Олесунн – пол. Адмиралтейства (Новая Земля) – Архангельск.

"Арктический плавучий университет" — это ежегодная научно-образовательная морская экспедиция, объединяющая молодежь и ученых для изучения Арктики. Для исследователей это возможность поработать в высокоширотной Арктике, а для студентов — уникальная образовательная программа, включающая междисциплинарный курс лекций и практических занятий.

Антон Широких учится на втором курсе в Институте геологии и нефтегазодобычи ТИУ, входит в студенческое научное общество Arctic Research Community. В августе 2018 года он принимал участие в экспедиции на полуостров Ямал, сообщают в пресс-службе вуза.

"Имея опыт участия в экспедициях в полярных широтах, я могу примерно предположить, что меня ожидает в этой поездке. Это переменчивые погодные условия, полное отсутствие древесной растительности, нетронутая природа. Однако в морских экспедициях мне участвовать еще не доводилось. Это более ответственное и серьезное мероприятие", – поделился студент.

Маршрут экспедиции будет полностью проходить по Баренцеву морю. Обучение запланировано в формате лекций, семинаров или полевых работ. Во время плавания будут преподаваться различные образовательные модули: арктическая гидрометеорология, океанология арктических морей, биоразнообразие Арктики и Субарктики, экология арктических морей и прибрежных территорий, история освоения Арктики, Арктика в системе международных отношений и правовое пространство Арктики.

Участники экспедиции будут бороздить просторы Арктики на исследовательском судне "Профессор Молчанов". Судно построено в 1982 году для Российской гидрометеорологической службы. Позднее оно было переоборудовано и теперь позволяет разместить до 80 пассажиров и членов экипажа. По своим характеристикам "Профессор Молчанов" подходит для выполнения практически всех видов морских работ. На судне имеется четыре специально оборудованные лаборатории, гидрологические лебедки и грузовые устройства.

По завершению плавания участники получат 5 ECTS за участие в экспедиции и сдачу экзамена. ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System, или так называемая Европейская система перевода зачетных единиц. Это универсальная система измерения учебной нагрузки студента при освоении образовательной программы или отдельного курса. Она позволяет оценивать уровень освоения дисциплин и полученные квалификации по единой шкале, несмотря на отличия в образовательных стандартах в разных странах Европы или странах, которые сотрудничают с европейскими вузами в рамках межгосударственных соглашений.

Больше информации об экспедиции - в группе.