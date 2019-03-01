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В Ишимском районе родился богатырь

Общество, 11:26 18 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ребенок весом 5 кг 160 гр появился на свет в областном Перинатальном центре № 4 (Ишим), сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Для нас, медицинских работников, появление малыша-гиганта естественным путем было волнительным моментом. К счастью, все прошло хорошо, - отметила заведующая акушерским отделением Инна Карташова. - Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Они уже в кругу семьи".

Мальчика назвали Дмитрием, он в семье пятый.

"У меня все дети были крупные, все больше четырех килограммов, - рассказала мама малыша. - Но такого веса никто не ожидал. Все время пребывания в роддоме медперсонал был очень внимателен ко мне и ребенку. Очень благодарна коллективу Перинатального центра за заботу и теплоту. Особенно хочется поблагодарить врача-акушера-гинеколога Олесю Чабан и акушерку Татьяну Кадушкину. Очень мне помогли. Кстати, всех пятерых детей я рожала именно в этом роддоме".

По данным статистики, в 2018 году в ишимском Перинатальном центре на свет появились 144 ребенка весом более 4 кг, с начала года уже 26 таких малышей. И только один ребенок весил более 5 кг.

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# Ишим , новорожденные , перинатальный центр

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