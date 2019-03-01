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Из-за погоды на ямальских зимниках введены ограничения

Общество, 14:32 18 марта 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Особый режим действует на некоторых зимних автодорогах из-за потепления на Ямале, сообщает правительство округа.

Особый режим работы установлен на автозимниках Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. С 8 до 20 часов разрешено движение только для транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. В ночное время разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

Дорожники обращают внимание водителей на необходимость соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Рекомендуется оставить свои контакты на КПП.

Отметим, по данным Ямало-Ненецкой гидрометеослужбы, 18 марта на территории округа температура воздуха днем составит - 3°, - 8° С, местами до - 15° С.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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# зимники , ЯНАО

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