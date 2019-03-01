Тюменцы могут сфотографировать птиц и отправить снимки на конкурс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Птичьи разговоры" стартовал в рамках экологической акции "День птиц" в Тюмени. Прием заявок продлится до 12 апреля, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Конкурс продлится по 19 апреля. Принять участие в нем смогут учащиеся школ и организаций дополнительного образования Тюмени в возрасте от 7 до 18 лет.

На конкурс можно представить не более двух работ. На снимках могут быть запечатлены условия существования птиц в городской среде, необычные места гнездования, способы добывания корма, "общение" пернатых и людей.

Предпочтение отдается художественным снимкам, в которых присутствует идея и смысл. Фотографии должны быть выполнены в цветном или черно-белом разрешении, размером не менее 20×30 сантиметров.

Работы будут оценивать от одного до пяти баллов по следующим критериям: соответствие тематике конкурса, художественность и оригинальность, информативность, техническое качество, соотношение работы и возраста автора.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в электронном виде до 12 апреля на электронную почту: tooddchir@yandex.ru. Фотоработы принимают по адресам: ул. Урицкого, 28, каб. 14 или ул. 50 лет Октября, 60.

Награждение победителей состоится 19 апреля. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.