Поисковики представили экспозицию "Эхо памяти" в тюменской гимназии

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Поисковый отряд "Савояр" и штаб тюменского областного поискового центра провели уроки памяти в гимназии Российской культуры и представили передвижную музейную экспозицию "Эхо памяти", сообщает областной поисковый центр.

Представители поискового отряда рассказали о Великой Отечественной войне, истории и героях тех событий. Также учащихся познакомили с работой по увековечению памяти погибших и пропавших без вести воинов. Поисковики представили выставку экспонатов, найденных на местах сражений, — личные вещи солдат, предметы быта и обмундирования.

Отметим, штаб Тюменского областного поискового центра и поисковый отряд "Савояр" регулярно проводят встречи с учащимися муниципальных образовательных учреждений города, а также учреждений дополнительного образования.