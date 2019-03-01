Тюменец расстрелял знакомых, чтобы не возвращать долг

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Подозреваемый задолжал потерпевшему денег, но возвращать долг не собирался. Он под предлогом отдыха на базе вывез знакомого и его сожительницу в лес недалеко от д. Пышма. Злоумышленник расстрелял пару из ружья, после чего нанес им несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Однако женщина осталась жива и позвонила родным.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.