Ишимским владельцам смарт-устройств расскажут, как защитить свои права

| Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Ишиме | Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в г. Ишиме

Горячая линия по защите потребительских прав владельцев смарт-устройств стартовала в Ишиме.

Обратившимся расскажут, что относится к смарт-устройствам, какой закон регулирует права потребителя при их продаже и хранении и что вправе потребовать потребитель при заключении договора купли-продажи.

С начала года в консультационный пункт по защите прав потребителей обратились 473 человека: 210 – на личном приеме, 149 – по телефону, 60 – по электронной почте. 54 потребителям оказана бесплатная практическая помощь в составлении проектов претензий и исковых заявлений.

"В период проведения одной из горячих линий я обратился в консультационный пункт по защите прав потребителей после покупки некачественного мобильного телефона. Мне помогли составить исковое заявление, оказали консультационные услуги по ведению дела в суде. Суд удовлетворил мое требование, расторг договор купли-продажи и взыскал в мою пользу более 60 тысяч рублей", - поделился ишимец Владимир Немченко.

Бесплатные консультации по вопросам защиты прав потребителей смарт-устройств можно получить до 25 марта по телефону 8(34551) 2-32-84 либо по адресу: ул. Ленина, 28.

Инна Кондрашкина