  • 20 марта 201920.03.2019среда
  • USD64,3167
    EUR72,9995
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Тюменские депутаты оценили темпы переселения из аварийного жилья

Общество, 10:59 20 марта 2019

duma.tyumen-city.ru

Беспрецедентными темпами, по сравнению с другими регионами, идет переселение из непригодного для проживания жилья в Тюменской области. Однако в последние три года очередь движется не так активно, отметил председатель комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Юрий Баранчук по итогам заседания.

"Предстоит расселить 600 домов, их количество пока не уменьшается, а добавляется. Приходилось внезапно расселять дома с рухнувшими стенами, что тоже не ускорило продвижение очередников, - сказал Юрий Баранчук. - Денег сразу на всех не хватает, но процесс идет, темпы серьезные. Люди находятся в ожидании".

Депутаты заслушали информацию о содержании городских кладбищ и организации ритуальных услуг. Сейчас погребения проводят в двух из 20 мест захоронений, планируется обустройство еще трех территорий общей площадью 135 гектаров на червишевском направлении.

"Запущен механизм проектирования. К осени 2019 года администрация представит на обсуждение эскизы и станет ясно, хватит ли парковок, будет ли новая объездная дорога, поминальные залы", - уточнил Юрий Баранчук.

В 2019 году проведут работы на территории действующих погостов: ремонт дороги на Червишевском и Верхнеборском кладбищах, монтаж контейнерных площадок, продолжится оформление земли.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# переселение , Тюменская гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 20.03.2019В Тюмени пройдет защита летних программ для детей
11:21 20.03.2019Тюменские актеры составили конкуренцию Максиму Аверину, Юлии Пересильд и Елене Яковлевой
11:10 20.03.2019Чемпионов области по интеллектуальным играм определят 23 марта
10:59 20.03.2019Тюменские депутаты оценили темпы переселения из аварийного жилья