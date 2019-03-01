Клиенты Альфа-Банка могут покупать валюту в пару кликов по самому выгодному курсу

Фото: Альфа-Банк Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк первым из российских банков предложил клиентам малого и среднего бизнеса полноценный сервис в интернет-банке, позволяющий совершать конверсионные сделки по биржевой модели без использования брокерских счетов.

В новой версии интернет-банка курс покупки/продажи валюты устанавливается в зависимости от размера сделки клиента.

Для сделок объемом до 100 тыс. единиц иностранной валюты (на них приходится 90% всех сделок) курс практически не отличается от биржевого.

При объемах 100 тыс. – 5 млн единиц отклонение от биржевого курса минимально (в пределах 0,5 копеек).

Курс для крупных сделок (свыше 5 млн единиц валюты), как и раньше, будет лучше биржевого предложения.

Сервис в интернет-банке позволяет следить за динамикой валюты и заключать сделки в режиме онлайн – информация обновляется ежесекундно. Расчеты проходят в режиме реального времени. Зачисление валюты происходит сразу на расчетный счет в банке, что дает клиентам возможность моментально реагировать на изменения на валютном рынке, не расходуя время на заведение и вывод средств с брокерского счета.

Клиент может заключать сделки по рыночному курсу и во внебиржевое время - с 6 часов до 23 часов 55 минут МСК, поскольку банк агрегирует ликвидность более чем 20 площадок, помимо Московской биржи.

Запуск данного сервиса в интернет-банке стал возможен благодаря уникальному технологичному решению – банк усовершенствовал алгоритм обработки заявок клиентов в системе Alfa FX (автоматизированная система для работы на валютном рынке) и интегрировал его с новой версией интернет-банка. Ускорение обработки заявок и заключения сделок позволило снизить валютные риски банка и минимизировать спреды (разницу между лучшим курсом на продажу и покупку валюты) – вплоть до биржевых.

"Альфа-Банк занимает сильные позиции на валютном рынке, лидируя по объемам конвертации в России, Центральной и Восточной Европе. Банк работает с сотнями поставщиков валюты во всем мире, используя возможности как биржевого, так и межбанковского (внебиржевого) рынка. Это всегда позволяло предлагать клиентам более привлекательные курсы на крупные сделки более 1 миллиона долларов. Но для сделок объемом до 250 тысяч долларов США сохранялась некоторая разница в курсах с Московской биржей - в пределах двух копеек. Новая биржевая модель формирования курсов эту разницу ликвидировала. Для многих клиентов психологически важна разница с курсом Московской биржи, поэтому безусловно они оценят новые возможности интернет-банка. Для малого и среднего бизнеса также важно, что лучшие курсы для конверсионных операций теперь доступны в интернет-банке, клиентам не обязательно устанавливать и осваивать отдельную программу для торгов, открывать брокерские счета и прочее", - отметила руководитель по развитию продуктов ВЭД Альфа-Банка Юлия Зуйкова.