  • 21 марта 201921.03.2019четверг
  • USD64,2803
    EUR72,9389
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Писательница Елена Дубовская презентует новую книгу детям

Общество, 12:42 21 марта 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Презентация книги "Приключения Аленки и кота Карасика" тюменской писательницы Елены Дубовской состоится в день открытия Недели детской и юношеской книги в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) 22 марта, начало - в 12 часов. Об этом сообщает департамент культуры администрации города.

На встрече с писательницей читателей ждет множество приключений в Тридевятом царстве, Тридесятом государстве. Они побывают в необыкновенной сказке с коварным Кощеем Бессмертным, прогонят гоблинов и справятся со Змеем Горынычем. Преодолеть все препятствия в путешествии ребятам поможет Баба Яга, а также люди-волшебники и любимчик главной героини Аленки – кот Карасик.

Почетная гостья открытия "Книжкиных именин" Елена Дубовская пообщается с юными читателями. А дети подарят автору рисунки "Кошкино счастье", созданные специально для этой встречи.

В рамках мероприятия выступят юные скрипачи детской школы искусств "Этюд" и вокалисты детской школы искусств "Гармония". Также в программе — танцы образцового коллектива "Хореографическая студия "Грация". В конце всех ждет шоу мыльных пузырей от эстрадно-цирковой студии "Сказочный мир" и фотосессия с Еленой Дубовской.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , дети , книга , презентация , чтение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 21.03.2019Стартовал прием заявок на конкурс "Театр фронтовой песни"
12:42 21.03.2019Писательница Елена Дубовская презентует новую книгу детям
12:09 21.03.2019Врачами и юристами видят своих детей российские родители, показало исследование
11:47 21.03.2019Полицейские запустили флешмоб #ПушкинОбъединяет