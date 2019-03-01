Югорские следователи выясняют обстоятельства двойного убийства

| Фото: hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Обстоятельства двойного убийства продолжают выяснять следователи и криминалисты в Нефтеюганском районе, сообщает следственное управление Следственный комитет РФ по ХМАО-Югре.

Трагедия произошла 12 марта в Юртах Варварины. Во время застолья вспыхнула ссора в компании мужчин. Злоумышленник застрелил из ружья двух оппонентов. Обвинение в двойном убийстве предъявили 51-летнему жителю пос. Куть-Ях. Злоумышленник заключен под стражу.

На месте преступления обнаружили и изъяли дополнительные биологические следы, пулевое отверстие от пули карабина, гильзы и другие важные доказательства. Установлено место выстрела и траектория движения пуль.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. "Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, баллистическая, химическая, психолого-психиатрическая экспертизы. С участием старшего следователя-криминалиста Главного управления криминалистики СК России проведена проверка показаний на месте с участием свидетеля", — сообщают следователи.