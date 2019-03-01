В Тюмени определили чемпионов области по интеллектуальным играм

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Школьная команда "6961 Метр над уровнем моря" и студенческая команда "Базовое понятие" стали победителями весеннего чемпионата Тюменской области по интеллектуальным играм. Именно они представят регион на чемпионате России, сообщает интеллектуальное движение Тюменской области.

Областной чемпионат состоялся в Тюмени 23 марта. Ребята из команды "6961 Метр над уровнем моря" стали победителями в играх "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартет", в "Мультииграх" и "Брейн ринге" среди школьных команд. Студенческая команда "Базовое понятие" также завоевала золотые награды в играх "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартет", "Брейн-ринге" и "Мультииграх".

Командный кубок среди школьников – у академической гимназии ТюмГУ, а студенческий – у участников из Тюменского госуниверситета.

Своими впечатлениями о проведении областного чемпионата по интеллектуальным играм поделился Аркадий Либерман, который провел финальные бои и награждение студентов. Он отметил высокий уровень организации мероприятия, созданную там атмосферу и уровень подготовки участников.

"Очень радует подготовка школьников, Александр Воробьев и Олег Войкин демонстрируют сильную работу детских тренеров. Отмечу ишимских школьников - уровень подготовки и знаний позволил им в брейн-ринге войти сразу в тройку призеров. Среди студентов все первые места забрала команда "Базовое понятие", пусть не смущает название там наши Тарасов и Артемов. Сморим в будущее нашего студенческого интеллектуального спорта с оптимизмом", - отметил Аркадий Либерман на своей странице в Facebook.