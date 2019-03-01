Стартовал прием заявок на форум "УТРО-2019", который пройдет в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2019", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня, открыта, сообщает пресс-служба форума.

Форум объединит 1 тыс. 230 человек. Имена участников делегаций назовут в начале июня. Главные критерии для отбора: соответствие профилю выбранной площадки, наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная активность и опыт в реализации социально и экономически значимых проектов в своем регионе.

Напомним, "УТРО" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища. По традиции две смены форума (20-25 июня – региональная и 25-30 июня – федеральная) объединят молодежь из шести регионов Уральского федерального округа (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников из других регионов России. На форуме обсудят сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру, тренды управления бизнесом, экологию будущего и другие вопросы. Главной темой станет креативный капитал. С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов и способах креативного мышления.

"Форум "Утро" — особая площадка, где молодые люди не только заявляют о себе, но и находят единомышленников, объединяются в команды, находят партнеров. Программа предполагает, что участники будут обмениваться опытом на форуме, а после него создавать проекты, находить креативные решения в своих направлениях", — рассказала заместитель департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

В программе 12 образовательных площадок, где участники прокачают свои надпрофессиональные компетенции с федеральными и региональными спикерами, поделятся знаниями и обменяются идеями ("Урал политический", "городской", "цифровой", "экологический", "предприимчивый", "международный" – на 1 смене; "Урал творческий", "патриотичный", "добровольческий", "трудовой", "медийный", "профсоюзный" – на 2 смене). Также здесь пройдет конкурс проектов, по итогам которого выявят лучшие региональные практики по направлениям форума.

Помимо основной программы будет работать одноименное приложение, в котором можно выигрывать ценные призы. Например, за посещение спортивной площадки будут начислять баллы: на каждой локации можно будет "зачекиниться" с помощью QR-кода и баллы за активность автоматически зачислятся в приложении.

Стать частью крупнейшего события могут инициативные молодые люди от 18 до 35 лет. Чтобы попасть на форум уральской молодежи "Утро-2019", необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форумутро.рф до 25 марта и пройти отборочный этап в регионе.