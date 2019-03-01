За неделю на форум "УТРО-2019" в Тюмени зарегистрировались почти пятьсот человек со всей страны

| Фото: из группы молодежного форума «УТРО» в Тюмени | Фото: из группы молодежного форума «УТРО» в Тюмени

472 человека зарегистрировались на форум уральской молодежи "Утро" за первую неделю приема заявок.

Напомним, что форум пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня. Заявки уже поступили от молодых людей из 50 регионов России. Большинство из них - от жителей УФО.

В лидерах по количеству желающих попасть на форум Свердловская, Челябинская и Тюменская области (всего 289 заявок из шести регионов УФО). Также среди потенциальных участников форума - 183 человека от Калининграда до Красноярска. Больше всего желающих из Башкортостана, Астрахани и Москвы.

Кроме того, на "УТРО" в Тюмени уже зарегистрировались иностранные студенты, обучающиеся в России – граждане Иордании, Армении, Молдовы, Гамбии, Республики Беларусь, Казахстана и Украины.

Форум пройдет в две смены: с 20 по 25 и с 25 по 30 июня. Для участников будут работать 12 площадок. Самая популярная – "Урал творческий", на нее хотят поехать почти 150 человек, 70 участников зарегистрировались на "Урал политический" и 49 – на "Урал медийный".

После 25 мая все зарегистрированные участники пройдут очный либо заочный отбор в своем регионе. В конце июня на базе Тюменского президентского кадетского училища форум примет 1 тыс. 230 участников, 1 тыс. 180 из них – жители Урала. Также будет сформирована делегация из 50 жителей других регионов России.

Принять участие в форуме могут молодые люди от 18 до 35 лет. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте форумутро.рф.