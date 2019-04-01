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Юный тюменец запустил челлендж, чтобы попасть на форум "Утро-2019"

Общество, 16:00 17 апреля 2019

из личной страницы в Инстаграме Игорь Макс | Фото: из личной страницы в Инстаграме

Тюменский блогер Игорь Макс (@igor_maks_) собирает 500 подписей в Инстаграме под хештегом #непроспимолодость, чтобы стать участником форума "Утро-2019", сообщает пресс-служба "Утро-2019".

Юноше еще нет 18 лет, возраст мешает ему пройти регистрацию на молодежный форум в Тюмени. Блогер рассказал, что увидел анонс масштабного молодежного мероприятия в социальных сетях и захотел поработать на площадке "Урал медийный".

"Я уверен, что 500 публикаций с отметкой "Утро-2019" (@ytro_2019) станут доказательством для организаторов, что я должен стать участником события", — пишет Игорь Макс.

Под хештегом он призывает всех рассказывать о своих целях на будущее, челлендж собрал 293 записи.

Напомним, форум состоится на базе Тюменского президентского кадетского училища. Региональная смена пройдет с 20 по 25 июня, федеральная — с 25 по 30 июня. Событие объединит молодежь со всего УФО и более 50 представителей других регионов России. На шести площадках участники обсудят креативную экономику в округе, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

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# блогер , медиа , молодежь , Утро-2019

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