Креативный капитал станет главной темой форума "УТРО-2019" в Тюмени

| Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте | Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

Креативный капитал станет главной темой молодежного форума "УТРО-2019", который пройдет в Тюмени на базе Президентского кадетского училища с 20 по 30 июня.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова, главная задача – показать молодым участникам форума, что возможности для креатива есть в любой сфере. На площадках форума расскажут о нестандартном подходе к решению проблем и примерах, демонстрирующих главный принцип креативности: максимально выгодный результат, полученный с помощью минимальных затрат.

"Мы считаем, что креатив есть везде и общеобразовательная программа форума будет нацелена на то, чтобы подтолкнуть ребят к творческой деятельности в тех сферах, которыми они занимаются. Это может быть поиск модернизационного решения, оптимизация, процесс получения информации", - рассказала Ирина Широкова.

Еще одним новшеством молодежного форума станет мобильное приложение, с помощью которого участники смогут общаться друг с другом, выполнять задания и набирать баллы, повышать компетенции, знания, умения и навыки. В настоящее время завершается разработка приложения.

Ирина Широкова добавила, что подготовка к форуму "УТРО" идет полным ходом. Проводится информационная кампания, до 25 мая продлится сбор заявок на участие.

"По сравнению с прошлым годом заявок поступает больше. Лидируют Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Большое количество желающих приехать на форум среди представителей других регионов России", - добавила она.

PR-менеджер форума "УТРО" Александра Оверченко уточнила, что о желании принять участие в форуме заявили уже более 1,5 тыс. человек. По числу заявок лидирует вторая смена – поучаствовать в ней изъявили желание чуть более 1 тыс. молодых людей. В тройку популярных смен входят "Урал творческий" - 481 заявка, "Урал политический" - 228 заявок и "Урал медийный" - 168 заявок.

"Очень активны регионы России. На второй смене будет делегация из 50 человек из регионов страны, которые не входят в Уральский федеральный округ. Сейчас число желающих превысило триста человек, заявки продолжают поступать", - отметила Александра Оверченко.

На форуме "УТРО" будут работать 12 тематических площадок, по которым пройдет образовательная программа. Предусмотрены также культурные и спортивные мероприятия.

На форум приедут 1 тыс. 230 человек. В состав делегации Тюменской области войдут 400 человек. В июне в Тюмени пройдет "Актив пикник", по итогам которого сформируют тюменскую делегацию. Отборы состоятся и в других регионах УФО.

Любовь Голышева