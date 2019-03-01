Тюменские огнеборцы практиковались в тушении лесного пожара

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения по ликвидации природного пожара в лесу провели сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Согласно легенде, патрульная группа "ЛесПаркХоза" обнаружила возгорание в лесу и сообщила об этом по номеру "112". Диспетчер ЕДДС по Тюмени отправил на место подразделения специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. На момент прибытия первых подразделений 32 отряда ФПС площадь условного пожара составляла 300 кв. м.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тушение пожара организовали с четырех сторон. В труднопроходимых местах работала группа на специальной технике "Петрович". На остальных участках задействовали основные спецавтомобили. Лесной "пожар" тушили с помощью переносных и стационарных лафетных стволов.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тюменской области Максима Низамова, подразделения гарнизона пожарной охраны города с поставленной задачей справились в полном объеме. Навыки по тушению природного пожара в лесном массиве личный состав отработал на "удовлетворительно".