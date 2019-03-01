Выпускники ТВВИКУ обезвреживают мины в Сирии

Фото: tvviku.mil.ru Фото: tvviku.mil.ru

Более 2 тыс. га территории, 3 тыс. 317 зданий и сооружений, более 273 км дорог разминировано в Сирийской Арабской Республике инженерными подразделениями сирийской армии при участии российских саперов. При этом обнаружено и уничтожено 19 тыс. 702 взрывоопасных предмета, в том числе 5 тыс. 414 самодельных взрывных устройств, отличающихся особой сложностью при обнаружении.

Только за сутки 29 марта в Сирии разминировано 3,5 га территории, обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Минобороны России. Отметим, что весомый вклад в борьбу с террористами и налаживание мирной жизни в Сирийской Арабской Республике вносят российские офицеры-саперы - выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

"Наше училище - единственная в стране кузница военно-инженерных кадров. Выпускники ТВВИКУ - высококвалифицированные офицеры, профессионалы, обладающие необходимой подготовкой для решения самых сложных боевых задач в любой точке мира, где прикажет руководство страны", - подчеркнул участник антитеррористической операции в Сирии, заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров.

Двадцать восемь жителей региона, принимавших участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, входят в состав Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство", рассказал председатель регионального отделения организации, участник войны в Афганистане, полковник в отставке Валентин Глушко.

"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил", - подчеркнул в беседе с обозревателем "Тюменской линии" выпускник ТВВИКУ, начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Евгений Бабенко