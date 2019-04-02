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Ишимская команда по мини-футболу стала лидером первенства области

Спорт, 19:47 02 апреля 2019

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Ишимская команда по мини-футболу "Агрострой" стала победителем финала первенства Тюменской области среди взрослых команд, сообщает администрация Ишима.

В упорной борьбе за лидерство со счетом по пенальти 3:2 "Агрострой" обошла Голышмановскую сборную. На втором месте оказались спортсмены "Кристалла" из Юргинского района, на третьем - команда "Урожай" Голышмановского городского округа. Четвертым стал "Агрохолдинг" из Ишимского района.

Также завершен чемпионат Ишима среди взрослых команд по мини-футболу. В нем приняли участие 14 команд. Первое место по итогам встреч завоевала "ФК Спарта". На вторую ступень пьедестала почета поднялись мини-футболисты "5-го Легиона". Третьими стали спортсмены "Атланты".

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# игра , команды , мини-футбол , чемпионат Тюменской области

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