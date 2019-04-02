Ишимская команда по мини-футболу стала лидером первенства области

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Ишимская команда по мини-футболу "Агрострой" стала победителем финала первенства Тюменской области среди взрослых команд, сообщает администрация Ишима.

В упорной борьбе за лидерство со счетом по пенальти 3:2 "Агрострой" обошла Голышмановскую сборную. На втором месте оказались спортсмены "Кристалла" из Юргинского района, на третьем - команда "Урожай" Голышмановского городского округа. Четвертым стал "Агрохолдинг" из Ишимского района.

Также завершен чемпионат Ишима среди взрослых команд по мини-футболу. В нем приняли участие 14 команд. Первое место по итогам встреч завоевала "ФК Спарта". На вторую ступень пьедестала почета поднялись мини-футболисты "5-го Легиона". Третьими стали спортсмены "Атланты".