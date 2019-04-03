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"Школа волонтера" собрала добровольцев в Заводоуковске

Общество, 18:43 03 апреля 2019

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/ | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/

Более 180 добровольцев из Заводоуковска, Ялуторовска, Ялуторовского, Омутинского, Упоровского и Юргинского районов прошли обучение в зональной "Школе волонтера" в школе №4 Заводоуковска 28 марта, сообщает администрация городского округа.

В занятиях на трех площадках приняли участие школьники, представители общественных объединений, руководители волонтерских отрядов и серебряные добровольцы.

Самые молодые добровольцы учились находить общий язык, собирать команду, организовывать совместную деятельность, ставить цели, разрабатывать проекты. Руководители работали на семинаре-совещании "Развитие добровольчества в муниципальных образованиях юга Тюменской области" и практикуме по формированию программ развития движения.

Учебный день завершился презентаций проектов и награждением самых активных команд и участников.

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# волонтерство , добровольцы , Заводоуковский городской округ

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