"Школа волонтера" собрала добровольцев в Заводоуковске

| Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/ | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru/

Более 180 добровольцев из Заводоуковска, Ялуторовска, Ялуторовского, Омутинского, Упоровского и Юргинского районов прошли обучение в зональной "Школе волонтера" в школе №4 Заводоуковска 28 марта, сообщает администрация городского округа.

В занятиях на трех площадках приняли участие школьники, представители общественных объединений, руководители волонтерских отрядов и серебряные добровольцы.

Самые молодые добровольцы учились находить общий язык, собирать команду, организовывать совместную деятельность, ставить цели, разрабатывать проекты. Руководители работали на семинаре-совещании "Развитие добровольчества в муниципальных образованиях юга Тюменской области" и практикуме по формированию программ развития движения.

Учебный день завершился презентаций проектов и награждением самых активных команд и участников.