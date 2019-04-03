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Итоги творческого конкурса "Неопалимая купина" подвели в Голышманово

Общество, 19:27 03 апреля 2019

https://golyshmanovo.admtyumen.ru/ | Фото: https://golyshmanovo.admtyumen.ru/

34 победителя в трех номинациях конкурса детско-юношеского творчества "Неопалимая купина" выбрали в Голышманово, сообщает администрация городского округа.

По итогам предварительного отбора на областной конкурс отобрали 17 работ из числа призовых. Одна из них - историческая инсталляция в виде старого пожарного депо с конными повозками зимнего и летнего сезона. Ее выполнили ученики Голышмановской школы № 3 Вячеслав Овчинников, Роман Костылёв и Данила Жиряков. Также жюри высоко оценило скульптуру "Пожарный" Вероники Тубалевой из Земляновской школы.

У юных художников лучшие рисунки у Ивана Лютенко из детского сада "Ласточка" Малышенской СОШ (среди у участников до семи лет), Марии Конышевой, Голышмановской школы № 1 (8-10 лет), Марины Кузевановой из Ражевской школы (11-14 лет). Основными темами, представленными в рисунках, стали: предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, современная и раритетная спасательная и противопожарная техника.

Всего на конкурс поступило 189 творческих работ от ребят из 16 образовательных учреждений.

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# Голышмановский городской округ , дети , конкурсы , творчество

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