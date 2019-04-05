Туризм может стать точкой роста для развития малого и среднего бизнеса региона

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Туристическая отрасль Тюменской области – это та самая точка роста, где малый и средний бизнес может получить дополнительные доходы.

Такое мнение на форуме "Конек-горбунок – "Эйфелева башня" Тюменской области" высказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Чистый турпоток в Тюменской области на сегодня составляет 2,4 миллиона человек. Людей с каждым годом приезжает все больше – по 2018 году прирост составил 11 процентов. В то же время объем платных услуг для туристов растет медленными темпами – всего на 2,5 процента в 2018 году. Бизнес не успевает за растущим потоком туристов, предложений для туристов поступает недостаточно", - отметила Мария Трофимова.

Она подчеркнула, что туристические маршруты, обзорные экскурсии и туры могут складываться в путешествие по городам региона. 2019 год богат на юбилейные даты, что может стать отличным поводом для развития событийного туризма. Так, в этом году исполняется 150 лет Распутину, 150 лет периодической таблице Менделеева, 185 лет Дмитрию Менделееву, 185 лет сказке "Конек-горбунок".

"Если сравнивать Тюменскую область с другими регионами, то мало кто имеет такую насыщенную историю, столько разноплановых направлений, и мало регионов имеют столько брендов. Бренды – это наши города, наши личности, объекты и люди", - добавила Мария Трофимова.

В качестве одного из самых успешных проектов она привела "Императорский маршрут". За 7 месяцев продукт, созданный с нуля, удалось не только поставить на коммерческие рельсы, но и вывести его за пределы региона. Сегодня "Императорский маршрут" продается федеральными туроператорами. Если раньше даты заезда стояли раз в квартал, то в 2019 году пять федеральных туроператоров продают Тюмень и "Императорский маршрут" ежемесячно.

"Добиться такого успеха удалось благодаря консолидации усилий туристической отрасли – это объекты показа, услуги питания и размещения, туроператоры, транспортные компании", - сказала Мария Трофимова.

Любовь Голышева