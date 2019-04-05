Серебряных добровольцев научат избегать эмоционального выгорания с помощью глинотерапии

| Фото: Областной штаб-квартиры серебряных добровольцев | Фото: Областной штаб-квартиры серебряных добровольцев

Группы психологической поддержки и содействия откроются для волонтеров областной штаб-квартиры серебряных добровольцев. Курс стартует на базе Центра эмоционального здоровья "Вершина" 6 апреля, сообщает Областной геронтологический центр.

Под руководством компетентных специалистов волонтеры смогут диагностировать и эффективно восстанавливать свое ресурсное состояние. Программа курса предусматривает использование терапевтических практикумов и арт-практик. Отдельный блок курса будет посвящен проведению занятий по глинотерапии - одному из наиболее мягких и глубоких методов арт-терапии в психологии. Его ценность заключается в том, что на символическом уровне можно выразить и исследовать самые разные глубинные чувства и проблемы.

Работа серебряных добровольцев предполагает опыт активного общения и совместных дел с множеством людей, им особенно важно понимать, где грамотно искать ресурсы для своей деятельности, избегать выгорания и эмоционального истощения.

"Волонтеры – люди "огненные", очень деятельные и творческие, поэтому зачастую им свойственна особая критичность по отношению к себе, перфекционизм, ориентированность на действие, а не созерцание. Отсюда возникают кризисные ситуации, проблемы в отношениях в группе, безосновательная вина. На этом этапе волонтеру в серебряном возрасте особенно важна психологическая поддержка", - отметила сопровождающий проект психолог Алена Киямова.

В рамках курса добровольцы смогут улучшить психоэмоциональное состояние, научатся правильно мотивировать себя, организовывать мероприятия, не причиняя вреда своему здоровью.