Молодой югорчанин пытался украсть женское пальто, надев его на себя

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Сообщение о краже женского пальто из торгового павильона, расположенного по ул. Гастелло, поступило в дежурную часть отдела полиции по Советскому району Югры.

Как сообщает региональное управление МВД России, полицейские установили, что преступление совершил 19-летний местный житель. Молодой человек, прогуливаясь по торговому центру, рассматривал товар, размещенный на прилавках павильонов. На одном из манекенов, выставленных среди торговых рядов, он заприметил женское пальто. Злоумышленник снял товар, одел на себя и вышел на улицу. Похищенное имущество отнес домой.

Как признался подозреваемый, пальто он хотел подарить своей маме, но так и не успел этого сделать, так как был задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.