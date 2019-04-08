В Тюменской области создадут биологические системы защиты от лесных пожаров

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Создать геоинформационную базу данных пожароопасных участков лесов Тюменской области намерены в центре биобезопасности лесов Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эту задачу выполнят научные сотрудники института, им поможет студент из Чехии, учащийся Дрезденского университета прикладных наук Мирослав Голинка.

База данных позволит выделить лесные территории, смежные с сельскохозяйственными угодьями, на которых пожары начинаются весной от палов прошлогодней травы. Эта проблема остро стоит в Тюменской области. Существующие системы защиты не помогают полностью ее решить.

В будущем сотрудники центра совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области планируют заняться разработкой биологических систем защиты лесов от пожаров.

Центр биобезопасности лесов – совместный проект ТюмГУ и Университета Северной Аризоны из США – торжественно открыт 21 марта 2019 года в ТюмГУ в Международный день лесов. Центр призван играть важную роль в координации деятельности по направлению "Лесоведение" формируемого межрегионального НОЦ Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В составе НОЦ будет особое внимание уделяться новым технологиям лесозащиты и лесовозобновления совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом, ГАУ Северного Зауралья, Тюменским лесотехническим колледжем и группой компаний "Синергия" – новым лидером в Зауралье в области лесного хозяйства и деревообработки.