В Тобольске продолжается строительство новой поликлиники

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Строительство новой поликлиники в 7А микрорайоне Тобольска вошло в активную стадию, сообщает городская администрация.

Завершен монтаж конструкций металлокаркаса, осуществляется монтаж наружных сэндвич-панелей, покрытие кровлей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года. Глава города Владимир Мазур отметил, что новая поликлиника поможет разгрузить лаборатории и решить проблему с очередями.

"Уверен, что наличие современных комфортабельных площадей и достаточное количество хорошего оборудования будет иметь значение и при привлечении в Тобольск недостающих специалистов", — рассказал он.

Новая поликлиника предназначена для медицинского обслуживания взрослого и детского населения густонаселенного микрорайона. Расчетная пропускная способность медицинского учреждения — 240 посещений в смену.

Функциональное зонирование поликлиники предусматривает выделение трех блоков помещений: детское и взрослое отделение, административно-бытовой блок. В детском отделении разместятся четыре кабинета педиатра, процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка, школа здоровья.

Во взрослом отделении будет кабинет доврачебного приема, четыре кабинета врача терапевта, два — врача-специалиста, кабинеты УЗИ, ЭКГ, смотровой, кабинет врача-хирурга со смежно расположенными двумя перевязочными, процедурная, два помещения для приема анализов. В непроходной зоне предусмотрено размещение палаты дневного стационара на четыре койки с индивидуальным санузлом и душевой.

Владимир Мазур также напомнил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Менделеево, также не исключено появление новых инвестиционных проектов в нише оказания медицинских услуг.

"Все эти меры, плюс решение квартирных вопросов специалистов, новая кадровая политика и комплектование высокотехнологичным оборудованием выведет тобольскую медицину на новый уровень развития", — резюмировал глава города.