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В Тюменской области клещи покусали более тридцати человек

Общество, 11:05 11 апреля 2019

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

32 человека обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей в Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

50% укушенных обратились в Областную клиническую инфекционную больницу, остальные - в районные медучреждения. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не выявили.

Роспотребнадзор информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля. "Обращаемость населения в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано", — сообщили в ведомстве.

Напомним, первый в Тюменской области случай присасывания членистоногого зарегистрировали в Тобольске. Нападение клеща произошло в частном секторе. Он присосался к женщине, работавшей на своем участке.

Инна Пахомова

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# здоровье , клещи , медицина

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